España envía apoyo militar a Chipre en medio de tensiones en Oriente Medio

España enviará a Chipre la fragata Cristóbal Colón, luego de una explosión en una base británica en la isla europea en medio de la escalada de tensiones en Oriente Medio.

El navío español se incorporó el pasado 3 marzo al grupo naval del Charles de Gaulle, compuesto por un portaaviones francés y otros navíos de la Armada griega.

La intención inicial era realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico, sin embargo, ahora el conjunto se dirigirá al oriente del Mediterráneo hasta las costas de Creta, donde está previsto que llegue el próximo 10 de marzo.

Al grupo se unirá también el buque de aprovisionamiento Cantabria, que estará encargado de suministrar combustible y prestar apoyo logístico durante el tránsito por el Golfo de Cádiz, al sur de España.

El Ministerio de Defensa ha explicado que la fragata Cristóbal Colón es la “tecnológicamente más avanzada” de las que componen la flota española. La misión que tiene encomendada es ofrecer protecciónE y defensa aérea, así como prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que fuera necesario.

“Con el despliegue la Cristóbal Colón, España muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental”, concluye el comunicado de Defensa.

Mientras, este jueves, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reiterado en una entrevista que el Gobierno no autorizará que EE.UU. utilice sus bases militares en España para sus ataques a Irán.

La posición del Gobierno español ha motivado un enfrentamiento con la Casa Blanca y la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de cortar todo comercio con el país europea.