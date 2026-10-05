Flávio Bolsonaro se impone a Lula en primera vuelta y busca alianzas con la derecha para el balotaje del 25 de octubre

El candidato del Partido Liberal quedó a menos de tres puntos de ganar la presidencia en primera ronda; el líder del PT apelará a movilizar a los más de 30 millones de abstencionistas para revertir el resultado.

El escenario político en Brasil sufrió un importante giro tras la victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. El abanderado del Partido Liberal (PL) cosechó cerca de 56 millones de votos, quedando a tan solo un 2,98 % de lograr el triunfo definitivo en primera instancia.

“Estoy muy contento con el resultado: casi 56 millones de brasileños me dieron este voto de confianza. Es una señal de que Brasil quiere un cambio”, celebró Bolsonaro ante sus seguidores tras conocerse el escrutinio, sentenciando que “queda decretado el fin de la era del PT”.

Con la mira puesta en la segunda vuelta programada para el próximo 25 de octubre, el candidato opositor ha iniciado intensas conversaciones con las fuerzas de derecha y centro-derecha para estructurar una coalición de gobierno.

Negociaciones para consolidar la mayoría

La estrategia de Bolsonaro para suceder a Lula en el Palacio del Planalto se enfoca en articular acuerdos formales con tres de sus exadversarios: Rolando Caiado (Social Democrático), Augusto Cury (Avante) y Renan Santos (Missão). En conjunto, estas tres agrupaciones representan casi un 8 % del padrón electoral, cifra que le otorgaría una ventaja determinante en el balotaje.

Las propuestas de estos dirigentes —que abarcan la defensa de la propiedad privada y la seguridad (Caiado), el achicamiento del Estado y la baja de impuestos (Cury), y posturas de extrema derecha (Santos)— no presentan fisuras ideológicas de fondo con la plataforma del Partido Liberal, facilitando las tratativas en marcha.

Lula frente al reto de la abstención y el cambio generacional

Por su parte, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) afronta un panorama sumamente complejo tras ser derrotado en su propio distrito, el estado de San Pablo, por una diferencia superior a los 2,5 millones de votos. A sus 80 años y en búsqueda de un cuarto mandato, el electorado ha mostrado señales de desgaste frente a su proyecto político.

Para revertir la tendencia, Lula centrará su estrategia en cautivar a los más de 30 millones de brasileños que se abstuvieron de votar debido al descontento con la situación económica y la seguridad urbana. “Vamos a trabajar para que las personas salgan, porque en este momento histórico de Brasil es necesario que la gente vote”, afirmó el mandatario durante un acto en San Pablo.

Dominio conservador en el Congreso y los estados

El triunfo de la candidatura opositora en primera vuelta se vio respaldado por un contundente avance de las fuerzas de derecha a nivel federal y provincial. El bloque conservador logró la victoria en 18 estados, asegurando además una holgada representación parlamentaria con la elección de 39 senadores y 388 diputados, reconfigurando el mapa del poder legislativo en el país sudamericano.