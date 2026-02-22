Fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Se ha informado sobre la muerte del máximo líder narco de México, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, después de una serie de operativos desarrollados en Tatalpa, Jalisco.

De cara a la magnitud de los acontecimientos, Pablo Lemus había instruido a la inmediata instalación de la mesa de seguridad, integrada por representantes de los tres órdenes de gobierno. Además, se ha activado el código rojo en toda la entidad, medida que intenta reforzar la vigilancia y la prevención de nuevos actos violentos dirigidos contra la población civil. El gobernador indica que el operativo de seguridad se mantiene en conjunto con el objetivo principal de restablecer la normalidad en las zonas afectadas.

A través de su mensaje a la ciudadanía, Lemus había pedido a la población estar informada a través de canales oficiales y evitar transitar por áreas donde se mantienen estos bloqueos.

“Pedimos a las y los jaliscienses que sigan las recomendaciones de las autoridades y no se expongan a situaciones de riesgo”, indicó el mandatario estatal. Hasta el momento, no se ha reportado la detención de personas ni víctimas relacionadas con los enfrentamientos y bloqueos.

El despliegue federal en Tapalpa responde a las estrategias de seguridad implementadas en la región para combatir la presencia de grupos delictivos. Las autoridades mantienen hermetismo sobre los detalles del operativo, aunque han reiterado el compromiso de trabajar de manera conjunta para recuperar la paz en el estado. Se espera que en las próximas horas se emita un nuevo comunicado con información sobre los resultados de la intervención y la situación en las carreteras.