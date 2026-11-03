Fue desalojado un avión por aviso de bomba en España

Las autoridades españolas activaron el protocolo de seguridad para desalojar un vuelo en el aeropuerto internacional de la Región de Murcia, en Corvera, este 3 de noviembre, tras recibir una alerta de bomba.
Según la prensa local, el avión afectado era procedente de Manchester (Reino Unido) y pertenecía a la compañía de vuelos a bajo costo, Ryanair. Al arribar a la terminal aérea, la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación y descartó que la aeronave viajara con explosivos a bordo, por lo que se retomaron las actividades con normalidad, indicó el delegado de Gobierno de la región, Francisco Luca.
🚨 Activado el protocolo de seguridad en el Aeropuerto de la Región a causa de un “aviso de bomba” en un avión de Ryanair procedente de Mánchester (Reino Unido) con 114 pasajeros y 7 tripulantes
👉 Se ha desalojado a los pasajeros, y miembros de los TEDAX de la Guardia Civil están inspeccionando la aeronave
🔗 https://t.co/tECxTVabAg
— La 7 (@la7tele) November 3, 2026