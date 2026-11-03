Boletín de Noticias
Twitter Facebook Youtube Tiktok Instagram

Fue desalojado un avión por aviso de bomba en España

El momento de los pasajeros bajan de la aeronave.

Las autoridades españolas activaron el protocolo de seguridad para desalojar un vuelo en el aeropuerto internacional de la Región de Murcia, en Corvera, este 3 de noviembre, tras recibir una alerta de bomba.

Según la prensa local, el avión afectado era procedente de Manchester (Reino Unido) y pertenecía a la compañía de vuelos a bajo costo, Ryanair. Al arribar a la terminal aérea, la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación y descartó que la aeronave viajara con explosivos a bordo, por lo que se retomaron las actividades con normalidad, indicó el delegado de Gobierno de la región, Francisco Luca.

No te pierdas ninguna noticia importante. Suscríbete a nuestro boletín informativo.

Picture of Redaccion Central

Redaccion Central

Author Posts

Noticias Relacionadas

Artículos Recientes

Nuestras redes sociales...

Twitter Facebook Youtube Tiktok Instagram

No te pierdas ninguna noticia importante. Suscríbete a nuestro boletín informativo.

DE NUESTRO CANAL EN YOUTUBE...
Suscríbete Ahora
Facebook Instagram Twitter Linkedin Youtube