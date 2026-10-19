El mandatario ha atribuido las masivas manifestaciones que se han registrado en distintas ciudades francesas a la presencia de migrantes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, vaticinó este 19 de octubre que París, ciudad sacudida por intensas protestas antigubernamentales desde hace varias semanas, “se convertirá muy pronto en una ciudad musulmana”.

“Se lo dije hace mucho tiempo –al presidente francés, Emmanuel Macron–. Estás cometiendo un gran error en Francia: estás dejando entrar a gente de todo el mundo —el mundo entero estaba entrando— y, como sabes, París va a convertirse en una ciudad musulmana muy pronto. Y ese no era el trato”, declaró el mandatario a la prensa.

En sus palabras, su homólogo francés desoyó el consejo que le diera hace “unos ocho o nueve años” de cerrar las fronteras del país galo “para ver qué pasa y ante la negativa de Macron, le advirtió: “Estás cometiendo un gran error”.

“Nosotros cerramos nuestras fronteras. Él no lo hizo y, bueno, sus fronteras son un problema. Además, tiene también algún que otro problema con la energía. Aunque, bueno, les va mejor que a otros, pero Emmanuel [Macron] debería haber cerrado sus fronteras hace mucho tiempo. Se lo dije”, concluyó.

Trump y las protestas en Francia

El inquilino de la Casa Blanca ha emitido diversas opiniones en relación con las manifestaciones que sacuden el territorio europeo de Francia desde hace varias semanas.

Aunque inicialmente se reclamaban mejoras salariales y de infraestructura en el ámbito educativo, el pliego de conflictos se ha extendido hasta abarcar otras áreas de amplio alcance como el alto costo de la vida y el déficit presupuestario estructural del Estado francés, que ha optado por los recortes para hacer frente a una gran deuda pública.

👀️ Trump: “París se convertirá muy pronto en una ciudad musulmana” https://t.co/U4CLyFTRvx — Errete en Español (@erreteespanol) October 19, 2026

Así, el pasado 16 de octubre, calificó a esa nación como “encantadora”, pero sumó que parecía “ser un lugar condenadamente propicio para las revoluciones”.

En la víspera, dijo asimismo que “Francia está ardiendo” y culpó de lo sucedido a los inmigrantes.

“La inmigración de personas procedentes de un mundo totalmente diferente, personas con odio en el corazón, ha destrozado a ese país que en su día fue grande”, escribió en Truth Social. “¡Cierren las fronteras y tomen el control, antes de que sea demasiado tarde!”, agregó.

El pasado 17 de octubre se produjeron saqueos y ataques a edificios públicos en varias ciudades de Francia. Durante los esfuerzos por sofocar los disturbios, unas 1.200 personas fueron arrestadas y 150 agentes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos. También, en los últimos días se registraron protestas masivas en Italia y Albania .

Macron, prometió que los responsables de los actos violentos durante las manifestaciones serán perseguidos y castigados. “No hay lugar para la violencia en nuestra república”, escribió en X.