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Golpe al Clan del Golfo: dos presuntos integrantes son sorprendidos en una zona rural de Colombia

En Jericó, Antioquia, las fuerzas armadas mantienen la ofensiva contra el Clan del Golfo.

Dos presuntos integrantes de la organización criminal Clan del Golfo fueron capturados en flagrancia por miembros del Ejército Nacional de Colombia en el municipio Río de Oro, un área rural del departamento del Cesar, al noroeste del país sudamericano.

Según un comunicado de la Presidencia colombiana, los detenidos formaban parte de la subestructura del grupo Ferney Antonio López Polo.

Tras la captura se incautaron dos fusiles de asalto, dos armas de fuego cortas, cuatro proveedores y dos motocicletas.

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