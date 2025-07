Hallan muerta a los 20 años a la prima de los príncipes Guillermo y Enrique

Una prima de 20 años de los príncipes británicos Guillermo y Enrique fue encontrada muerta en su casa familiar en la zona rural de Wiltshire, en el sur de Inglaterra, informan este martes medios locales.

El cuerpo de Rosie Roche fue hallado por su propia madre y por su hermana justo después de que la joven hubiese preparado su equipaje para una salida con amigos. El suceso habría ocurrido el 14 de julio.

Al momento del hallazgo, un arma de fuego fue localizada al lado del cuerpo de la joven. Derivado del hecho, se inició una investigación por parte de la Policía local.

