Lo que dice Irán tras informes del nuevo ataque de EE.UU.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, ha condenado este jueves en términos enérgicos la agresión militar de Estados Unidos contra un objetivo cercano al aeropuerto de la ciudad iraní de Bandar Abbas.

Señaló que el ataque de esta madrugada atentó contra la integridad territorial y la soberanía nacional de Irán y fue una violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

Al denunciar las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de EE.UU., Baghaei recordó los ataques estadounidenses contra la navegación comercial en el golfo Pérsico y en alta mar, así como sus ataques aéreos contra las regiones del sur de Irán en los últimos días.

El vocero de la Cancillería iraní subrayó que Teherán va a tomar todas las medidas necesarias para defender su soberanía nacional e integridad territorial de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

En ese sentido, afirmó que el Consejo de Seguridad de la ONU está obligado a cumplir con su responsabilidad legal de exigir cuentas ante las agresiones estadounidenses.

Ataque estadounidense

Previamente, Reuters reportó que el Ejército estadounidense bombardeó una instalación militar iraní en el área del estrecho de Ormuz, en medio de la frágil tregua entre Washington y Teherán y las conversaciones para alcanzar la paz.

De acuerdo con la fuente, el emplazamiento militar representaba una “amenaza para las fuerzas estadounidenses y el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz”.

Al mismo tiempo, la agencia iraní Fars News informó que se escucharon tres explosiones en Bandar Abbas, uno de los principales puertos del país persa ubicado en la estratégica vía marítima.