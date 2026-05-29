Fractura en la OTAN: El silencio de EE.UU. ante el ataque en Rumania profundiza el divorcio estratégico con Europa

El reciente impacto de un dron en un edificio de viviendas en Galati, Rumania, ha dejado al descubierto una brecha geopolítica que amenaza la integridad de la OTAN. Mientras el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, y los líderes europeos califican el hecho como un acto de agresión de la Federación Rusa, la administración de Donald Trump, a través de su embajador Matthew Whitaker, ha optado por una calculada ambigüedad.

Esta postura de evitar “cargar las tintas” contra Moscú —incluso cuando el dron impactó en suelo aliado— refuerza la percepción de una Casa Blanca que prioriza su papel de mediadora sobre sus compromisos de defensa colectiva.

La “operación cognitiva” detrás del impacto

Analistas de inteligencia sugieren que estas incursiones cerca de las fronteras de la OTAN no son errores técnicos, sino “operaciones cognitivas”. Según el ISW, el objetivo de Moscú es moldear el entorno de las negociaciones de paz mediante el miedo, compensando así sus fracasos en el terreno militar.

Fracaso en el frente: En marzo de 2026, Rusia registró pérdidas récord de 35.000 efectivos en un solo mes.

Coste insostenible: El coste humano por kilómetro cuadrado avanzado por Rusia ha pasado de 120 bajas en 2025 a 316 en 2026, una cifra que pone en duda la sostenibilidad de su ofensiva.

Desesperación diplomática: Tras el colapso de las conversaciones de paz en Ginebra y Abu Dabi —donde Rusia lanzó misiles el mismo día de las negociaciones—, el Kremlin busca desesperadamente fracturar la unidad de sus oponentes.

Europa: Del temor a la autonomía

La tibia reacción de Washington ha servido como catalizador para la independencia estratégica de Europa. Según encuestas recientes, el 51% de los europeos occidentales considera a Trump un “enemigo” y valora su propia autonomía por encima de los vínculos transatlánticos.

En respuesta a esta desconfianza, se ha consolidado la “Coalición de los Voluntarios”, que ya integra a 35 estados y ha institucionalizado el apoyo a Ucrania a través de un préstamo de 90.000 millones de euros acordado por la UE. Países como Francia y Estonia ya están fortaleciendo sus lazos militares de forma independiente a la dirección de Washington.

Un patrón sistemático de ataques a civiles

La retórica rusa de “imprudencia” queda desmentida por los informes de la ONU, que documentan que la Federación Rusa ha intensificado deliberadamente sus ataques contra civiles e infraestructuras estratégicas en 2025 y 2026.

Víctimas civiles: El uso de armas de largo alcance aumentó un 66% en 2025 respecto al año anterior.

Terror energético: Durante el invierno de 2025-2026, Rusia atacó sistemáticamente los sistemas de calefacción, dejando a miles de civiles sin suministros básicos bajo temperaturas extremas.

El incidente en Galati no es, por tanto, un hecho aislado, sino la manifestación de un conflicto que Rusia intenta expandir más allá de las fronteras ucranianas para forzar un acuerdo favorable bajo la mediación de EE. UU.. La negativa de Washington a condenar directamente a Moscú por herir civiles en suelo rumano marca lo que muchos en Bruselas temen: el fin de la defensa incondicional de “cada centímetro del territorio de la OTAN”.