Emergencia Sanitaria: Uganda cierra su frontera con la RD del Congo ante brote de variante rara de ébola

La situación epidemiológica en África Central ha alcanzado un punto crítico. El gobierno de Uganda ordenó este miércoles el cierre total y con efecto inmediato de sus límites fronterizos con la República Democrática del Congo (RDC). Esta decisión drástica responde a un crecimiento exponencial de casos sospechosos de ébola en el país vecino y la aparición de contagios dentro del territorio ugandés.

El peligro de la cepa Bundibugyo

A diferencia de otros brotes previos, la preocupación actual de las autoridades se centra en la variante Bundibugyo. Según los informes técnicos que motivaron el cierre, esta cepa es particularmente peligrosa debido a que no existen medicamentos ni vacunas aprobadas específicamente para combatirla. La falta de herramientas preventivas y terapéuticas eleva significativamente el riesgo de mortalidad y dificulta las labores de contención.

Personal sanitario en el frente de batalla

El comité local de respuesta al ébola tomó la determinación de blindar la frontera tras detectar un aumento en el número de trabajadores de salud ugandeses expuestos al virus. Los informes indican que estos profesionales tuvieron contacto con pacientes provenientes del Congo que cruzaron la frontera buscando atención médica antes de que el brote fuera declarado oficialmente el pasado 15 de mayo.

Centros de salud saturados

La alarma se ha intensificado debido a la velocidad de transmisión. Reportes recientes indican que la propagación del virus es tan acelerada que diversos centros asistenciales han informado que sus instalaciones se encuentran a su máxima capacidad operativa. El cierre de la frontera pretende evitar que el sistema sanitario ugandés colapse ante una importación masiva de casos desde la RDC, donde los contagios sospechosos ya se aproximan a la cifra de 1.000 personas.