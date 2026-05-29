Trump afirma que hay una línea roja que desencadenaría una nueva ofensiva militar contra Irán

Donald Trump advirtió en una entrevista a Fox News que existe una línea roja que Irán no puede cruzar porque, de lo contrario, desencadenaría una nueva ofensiva militar estadounidense.

Cuando la presentadora Lara Trump le preguntó qué circunstancias podrían generar un nuevo conflicto armado con Teherán, el mandatario estadounidense aseveró que “la línea roja es un acuerdo que no nos beneficie”.

Al mismo tiempo, Trump aseguró que EE.UU. tiene “todas las cartas”, pues afirma que Washington derrotó a la República Islámica militarmente. “Yo negocio. Ellos negocian. Son muy buenos negociadores. Son astutos. Pero, al final, tenemos todas las cartas, porque los hemos derrotado militarmente”, manifestó.

Donald Trump anunció el sábado de la semana pasada que, tras una “muy buena” llamada telefónica con distintos jefes de Estado de Oriente Medio, un acuerdo de paz con Irán estaría muy cerca de concretarse. “Actualmente se están debatiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo, que se anunciará en breve. Además de muchos otros elementos del acuerdo, el estrecho de Ormuz se abrirá”, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Sin embargo, el mandatario norteamericano no cesó en sus amenazas contra la nación persa. La misma jornada, afirmó que existía un “50/50” de posibilidades de lograr un acuerdo con Irán o, por el contrario, hacerlos “volar por los aires” reanudando la guerra.

El lunes de esta semana, EE.UU. llevó a cabo ataques en el sur de Irán para “proteger” a sus tropas desplegadas en la región de eventuales “amenazas” procedentes del país persa.