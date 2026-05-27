Reuters informa que los Estados Unidos atacó una instalación militar en Irán

WASHINGTON / EL ESTRECHO DE ORMUZ – En un movimiento que amenaza con colapsar los esfuerzos diplomáticos actuales, fuerzas de los Estados Unidos atacaron una instalación militar iraní en el área del Estrecho de Ormuz. Según informó una fuente oficial a Reuters, la operación se ejecutó bajo la premisa de que el emplazamiento representaba una “amenaza directa para las fuerzas estadounidenses y el tráfico marítimo comercial” en esta vía vital, por donde transita normalmente el 25% del petróleo mundial.

Intercepción de drones y escalada en el Golfo

Además del bombardeo al complejo militar, el Ejército norteamericano confirmó la intercepción y el derribo de varios drones iraníes que realizaban maniobras calificadas como hostiles en la zona de conflicto. Este incidente ocurre en medio de una frágil tregua iniciada el pasado 8 de abril y un escenario de “bloqueo dual”, donde Irán restringe el paso a buques aliados de Occidente mientras la Armada de EE. UU. mantiene cercados los puertos de la República Islámica.

Analistas militares sugieren que este repunte de las hostilidades coincide con la detección de una interferencia masiva de señales GPS en la región, lo que indica preparativos para una fase de guerra electrónica activa.

Trump ante el dilema de la “victoria decisiva”

El ataque se produce mientras el presidente Donald Trump evalúa lo que ha calificado como una probabilidad de “50/50” entre alcanzar un acuerdo de paz histórico o lanzar una “operación militar decisiva” para hacer “volar por los aires” las capacidades de Teherán. Trump ha permanecido en Washington durante el fin de semana del Memorial Day, cancelando compromisos personales para supervisar opciones que incluyen ataques a gran escala contra el sector energético y los sitios de misiles que Irán ha logrado reconstruir durante las seis semanas de cese al fuego.

Advertencia de Teherán y mediación en Beijing

La respuesta de Irán ante la reanudación de los bombardeos ha sido tajante. El principal negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que si Washington “reinicia la guerra”, la contestación de Teherán será “mucho más aplastante y amarga” que en el inicio de las hostilidades en febrero.

Mientras tanto, el epicentro de la diplomacia se ha desplazado a Beijing, donde el Consejo de Seguridad de la ONU, bajo la presidencia de China, tiene previsto discutir un posible marco de acuerdo el próximo martes. Sin embargo, la persistencia de ataques en el terreno y el informe de que Irán ha recuperado el acceso al 90% de sus instalaciones subterráneas de misiles han elevado la tensión al punto más crítico desde que comenzó la crisis el 28 de febrero.