Informes sobre el arribo de soldados mexicanos armados a EE.UU.: ¿por qué?

Un grupo de 40 soldados armados del Ejército de México arribaron esta semana a EE.UU. como parte de los convenios de seguridad binacional establecidos entre ambos países.

La llegada de este contingente de uniformados mexicanos comenzó el pasado domingo 18 de enero como parte de un proceso de capacitación previsto en la agenda bilateral. En noviembre de 2025, el Congreso mexicano ya había autorizado la salida del país de sus soldados a EE.UU. para participar en un curso táctico.

El envío de estas tropas mexicanas se da en medio de amenazas y tensiones entre ambos países, especialmente luego de que el Gobierno de Donald Trump ejecutara la invasión a Venezuela con masivos bombardeos de las fuerzas del Pentágono, que dejaron más de 100 víctimas fatales entre civiles y militares, y que decantaron tras la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Trump ha amenazado a México en varias ocasiones al señalar que le gustaría realizar operaciones militares por tierra con las tropas de EE.UU. dentro del territorio mexicano. El argumento del mandatario estadounidense para ejecutar esa acción extraterritorial se fundamenta en su llamada lucha contra el “narcoterrorismo”, misma empleada para atacar a Venezuela y secuestrar a Maduro.

Según Milenio, el acuerdo entre las fuerzas armadas mexicanas y estadounidenses señala que los soldados de México participarán en el “Evento No. SOF28: Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Mexicanas en los EE.UU. Continentales (CONUS, por sus siglas en inglés)”, que se realiza en Camp Shelby, Misisipi, del 18 de enero al 13 de marzo de 2026, en su primera fase.

“El evento tiene como objetivo, mejorar las habilidades para adiestrar al personal militar en temas de operaciones especiales y desarrollar las destrezas y habilidades en la planificación y conducción de operaciones militares, con el fin de dar cumplimiento a las misiones que actualmente desarrollan las fuerzas armadas”, indicó el medio.

Además, agrega que la actividad representa “una oportunidad estratégica para armonizar doctrinas y compartir experiencias operativas, garantizando el fortalecimiento de una visión común y capacidades complementarias para responder de manera coordinada a los desafíos regionales de seguridad”.