Irán cierra todos los canales de comunicación diplomática con Estados Unidos tras amenaza de Trump

TEHERÁN / WASHINGTON.- Irán decidió cerrar todos los canales diplomáticos directos e indirectos de comunicación con Estados Unidos, suspendiendo por completo el intercambio de mensajes, según informó Reuters.

La medida se adopta tras las recientes amenazas del presidente Donald Trump, quien advirtió con “aniquilar toda la civilización” iraní en el marco de la escalada de tensiones entre ambos países.

Hasta el momento, ni el gobierno iraní ni la Casa Blanca han emitido declaraciones oficiales detalladas sobre esta decisión, pero fuentes citadas por Reuters confirman que Teherán ha cortado cualquier vía de diálogo, incluso las mediadas por terceros países.

Leer también: Trump: “Una civilización entera morirá esta noche, sin posibilidad de ser resucitada”

Este cierre de canales diplomáticos ocurre en un contexto de alta tensión militar, después de los ataques israelíes y estadounidenses contra instalaciones estratégicas iraníes y el derribo de aeronaves estadounidenses por parte de Irán.

Las fuerzas israelíes llevaron a cabo una oleada de ataques aéreos contra la infraestructura ferroviaria iraní…