Mehr: Fuerzas iraníes y estadounidenses se enfrentan en el mar

Una serie de enfrentamientos marítimos entre fuerzas iraníes y estadounidenses han sido reportados este jueves por la madrugada, según información difundida por un corresponsal de Mehr.

Paralelamente se informó también sobre una serie de explosiones en varias localidades del sur de Irán, incluidas Bandar Abbas, Qeshm, Minab, Sirik y la isla de Hengam, en la provincia de Hormuzgan, situada en el Golfo Pérsico. Hasta el momento de la publicación, las autoridades militares y policiales iraníes no habían ofrecido detalles sobre el origen de las detonaciones.

Según el mismo reporte, los sistemas de defensa aérea fueron activados en los distritos de Mohr, en la provincia de Fars, y Assaluyeh, en el sur del país. Los hechos se produjeron a raíz de ataques lanzados durante la noche del martes por el Ejército estadounidense contra posiciones en el sur de Irán, acciones que provocaron una respuesta con misiles.

Ataques sobre la IRGC recientes de los EEUU…

This is HUGE The U.S. Airforce has launched a fresh wave of airstrikes. Over 30 American fighter jets are currently targeting IRGC targets across Iran. Huge explosions heard in Tehran. This is one of the most intense airstrikes since the star of war. pic.twitter.com/EF9q9LLOwU — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) June 10, 2026

“Atacaremos a Irán con fuerza”

El secretario de Guerra de EE.UU., Peter Hegseth, aseguró este miércoles que las fuerzas del Comando Central estarán activas en represalias contra Irán.

“El comandante del CENTCOM iba a estar aquí conmigo. Acabamos de terminar las sesiones informativas detalladas. Pero claro, está ocupado porque el CENTCOM, el Comando Central, estará ocupado esta noche, porque el presidente Trump dijo que atacaremos a Irán con fuerza y así será”, sostuvo el alto funcionario desde la sede central del ente militar en Tampa, Florida.

Otros ataques de hoy sobre Irán en Teherán…

Big blow for Iran IRGC command & control center targeted by the US forces Huge explosions reported in Robat Karim in Tehran Province of Iran just a while ago. pic.twitter.com/3UuCi9C6fR — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) June 10, 2026

Tras reiterar que “esta noche” –hora del Este de EE.UU.– las fuerzas iraníes recibirían “un duro golpe”, Hegseth acusó a Irán de violar el alto al fuego vigente desde el pasado abril. Además, dijo esperar que Teherán “tome una buena decisión”, con referencia a las negociaciones, con las que Washington planea continuar aunque sea en medio de “bombas”, afirmó.

Almacén de explosivos fue impactado en Irán…