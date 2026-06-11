Trump promete arrebatarle a Irán su ‘joya’ petrolera

Donald Trump prometió este jueves que arrebatará a Teherán la isla de Jarg, a la que en sus declaraciones previas calificó como la “joya de la corona de Irán” por albergar infraestructura clave para la exportación de petróleo.

“En algún momento de un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Jarg y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, de forma muy similar a como lo hemos hecho con Venezuela, lo cual está funcionando de maravilla tanto para Venezuela como para Estados Unidos”, escribió el presidente en Truth Social.

“EE.UU. va a golpear a Irán (¡cuya Armada, Fuerza Aérea, radares, sistemas antiaéreos y todas sus demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han desaparecido!) CON MUCHA FUERZA ESTA NOCHE”, afirmó.

Sobre la importancia de la isla de Jarg

Se estima que desde Jarg se gestiona el 90 % del total de las exportaciones de crudo de Irán. Situada a unos 25-30 kilómetros de la costa iraní, al norte del golfo Pérsico, funciona como terminal de exportación de petróleo desde la década de 1960.

Antes y en los primeros días de la agresión actual, la terminal operaba con aproximadamente 1,5 millones de barriles diarios, un volumen superior a la producción total de muchos países de la OPEP.