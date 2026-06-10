Irán cierra completamente el estrecho de Ormuz ante los ataques de EE.UU.

Debido a la inseguridad en la región, el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado “a todo tipo de embarcaciones, incluyendo petroleros y buques mercantes”, declaró la madrugada de este jueves el Cuartel General Central Khatam al Anbiya (el máximo órgano operativo del mando militar del Ejército persa) en medio de nueva escalada con EE.UU.

“Como continuación a las barbaridades del criminal EE.UU. y considerando el comienzo de los ataques del Ejército agresor de ese país en algunas regiones del sur de la provincia de Hormozgan, a partir de este momento, debido a la inseguridad en la región, el estrecho de Ormuz queda cerrado al tráfico de cualquier tipo de embarcación, incluidos los buques petroleros y los buques comerciales, y todo el tráfico se verá afectado”, reza el comunicado, citado por IRNA.

Además, los militares iraníes advirtieron que ningún buque debe zarpar de su fondeadero en el golfo Pérsico o el golfo de Omán, señalando que “la aproximación al estrecho de Ormuz se considerará un acto de colaboración con el enemigo”.

Asimismo, enfatizaron que las Fuerzas Armadas de la República Islámica darán “una respuesta aplastante y decisiva a cualquier agresión y maldad del Ejército agresor y terrorista de EE.UU. en la región”.

Nueva escalada

EE.UU. reanudó en la noche de este martes sus ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero AH-64 Apache. La operación se ejecutó por orden directa del comandante en jefe y constituyó, en palabras de Washington, “una respuesta proporcional a la injustificada agresión iraní”.

Según la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, las fuerzas estadounidenses bombardearon “con pretextos infundados” varios puntos iraníes en Jask, Sirik y Qeshm, causando daños en una torre de comunicaciones en Sirik y destruyendo dos depósitos de agua en el condado.

En respuesta a la agresión de EE.UU., los militares iraníes atacaron varias bases estadounidenses en Oriente Medio, comunicó este miércoles el Cuartel General Central Khatam al Anbiya (máximo órgano operativo del mando militar de las fuerzas iraníes).

La Cancillería iraní se dirigió a los países de Oriente Medio y les recordó “su responsabilidad jurídica y moral de impedir” que sus territorios sean utilizados por EE.UU. e Israel para lanzar ofensivas contra la nación persa. A su vez, recordó que Teherán “no dudará en ejercer su derecho inherente a la legítima defensa” ante los ataques contra su territorio.