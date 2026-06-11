Fox: Trump amenaza con “bombardear Irán sin piedad si no firma el acuerdo”

Donald Trump declaró este jueves que los bombardeos contra Irán cesarán pronto, pero que si la República Islámica no firma el acuerdo, tomarán la decisión de “bombardear sin piedad” el país persa, indicó el reportero de Fox News, Trey Yingst, quien habló con el presidente de EE.UU.

“El más incumplido de la historia”, calificó Trump sobre el alto el fuego con Irán.

De momento EE.UU. lanzó 49 misiles Tomahawk en una nueva oleada de ataques contra Irán, asegura Trump.

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