Trump: “Si quisiera, podríamos enviar a un pequeño grupo de soldados y tomar el control de Irán”

Donald Trump reiteró este jueves que las fuerzas armadas iraníes “están acabadas” y, en consecuencia, el Ejército estadounidense podría tomar el control del país con un pequeño grupo de soldados si así lo decidiera.

En una llamada telefónica a Fox News, el mandatario estadounidense aseveró que los medios de su país “se niegan a escribir” que Irán fue supuestamente derrotado. “Podemos entrar allí mañana. Podríamos llevar soldados. No quiero tener tropas en el terreno, pero si quisiera, podríamos enviar un pequeño grupo de soldados y tomar el control de todo”, explicó.

Al mismo tiempo, enfatizó que la nación persa “no tiene Armada, no tiene Fuerza Aérea, no tiene defensa antiaérea”. “Estamos sobrevolando el centro de Teherán y ellos no tienen ni idea de que estamos ahí. Hemos neutralizado todos sus radares, todos sus sistemas antiaéreos, gran parte de sus misiles […] Sus ataques son muy insignificantes, están acabados”, enfatizó.

Trump sobre Irán: “Están acabados”

Trump sobre Irán: “Están acabados”

En este contexto, aseguró que los iraníes podrían “ondear la bandera blanca” y aceptar el “histórico tratado” con la parte estadounidense, el cual, sostiene, “es muy bueno”, y poner fin a la guerra.

Amenazas hacia Irán

Previamente, Trump anunció que las Fuerzas Armadas estadounidenses volverán a atacar Irán esta noche tras dos jornadas consecutivas de bombardeos a la República Islámica.

“EE.UU. atacará a Irán (cuya Armada, Fuerza Aérea, radares, defensas antiaéreas y todas las demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, ¡han desaparecido!) con mucha fuerza esta noche” afirmó el mandatario estadounidense en un mensaje en Truth Social.

Al mismo tiempo, Trump prometió arrebatarle a Irán la isla de Jarg, a la que calificó previamente como la “joya de la corona”, así como otros puntos de infraestructura. “Asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, tal como hemos hecho con Venezuela”, remarcó el líder republicano.