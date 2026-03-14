Irán se refiere a los ataques de EE.UU. contra su isla petrolera clave

Las instalaciones de la infraestructura petrolera de la isla iraní de Jark no sufrieron daños como resultado de los ataques aéreos del Ejército de Estados Unidos, informó el sábado el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán.

La jornada anterior, el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que el Ejército estadounidense realizó “uno de los bombardeos más devastadores en la historia de Oriente Medio” y destruyó por completo todos los objetivos militares de la isla.

“Ninguna de las infraestructuras petroleras resultó dañada en estos ataques”, reza el comunicado del CGRI.

Desde el organismo precisaron que “el enemigo intentó dañar durante estos ataques la defensa aérea del Ejército, la base naval Joushan, la torre de control del aeropuerto y el hangar de helicópteros de Quran Qareh.

Además, el CGRI recalcó que se escucharon más de 15 explosiones en la zona. “Las observaciones sobre el terreno también indican que se eleva un denso humo desde la isla”, agregó.

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“En perfecto orden” afirman fuente iraníes

Asimismo, el vicegobernador de asuntos políticos y de seguridad de la provincia de Bushehr confirmó que la exportación de petróleo desde la isla sigue sin interrupciones.

“A pesar del ataque criminal del régimen sionista-estadounidense en la madrugada del sábado contra la isla de Kharg, perteneciente al distrito de Bushehr, la actividad de las compañías petroleras en esta terminal de exportación continúa con normalidad”, señaló el funcionario.

Además, afirmó que el ataque no causó ninguna víctima entre los militares, el personal empleado en las compañías ni los residentes de la isla. “La vida y las actividades cotidianas de la población continúan desarrollándose en perfecto orden”, agregó.

Allí se asienta infraestructura clave para la exportación del petróleo del país persa. Desde ella se gestiona, según las estimaciones, el 90 % del total de las exportaciones de crudo del país.