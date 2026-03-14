EE.UU. da detalles de ataque “a gran escala” contra isla petrolera de Irán (VIDEO)

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) afirmó este sábado que alcanzó decenas de blancos en la isla iraní de Kharg.

“Anoche, las fuerzas de Estados Unidos ejecutaron un ataque de precisión a gran escala contra la isla de Kharg, en Irán. […] Las fuerzas estadounidenses atacaron con éxito más de 90 objetivos militares iraníes en la isla de Kharg, preservando al mismo tiempo la infraestructura petrolera”, reza el comunicado.

Además, el organismo precisó que el ataque destruyó instalaciones de almacenamiento de minas, búnkeres de almacenamiento de misiles y múltiples otros emplazamientos militares.

El CENTCOM compartió también imágenes que muestran numerosos ataques contra la zona.

Infraestructura petrolera no fue dañada

Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán anunció que las instalaciones de la infraestructura petrolera de la isla iraní de Kharg no sufrieron daños como resultado de los ataques aéreos del Ejército de Estados Unidos.

Last night, U.S. forces executed a large-scale precision strike on Kharg Island, Iran. The strike destroyed naval mine storage facilities, missile storage bunkers, and multiple other military sites. U.S. forces successfully struck more than 90 Iranian military targets on Kharg… pic.twitter.com/2X1glD4Flt — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 14, 2026

“Ninguna de las infraestructuras petroleras resultó dañada en estos ataques”, reza el comunicado del CGRI.

Desde el organismo precisaron que “el enemigo intentó dañar durante estos ataques la defensa aérea del Ejército, la base naval Joushan, la torre de control del aeropuerto y el hangar de helicópteros de Quran Qareh.

Asimismo, el vicegobernador de asuntos políticos y de seguridad de la provincia de Bushehr confirmó que la exportación de petróleo desde la isla sigue sin interrupciones.

“A pesar del ataque criminal del régimen sionista-estadounidense en la madrugada del sábado contra la isla de Kharg, perteneciente al distrito de Bushehr, la actividad de las compañías petroleras en esta terminal de exportación continúa con normalidad”, señaló el funcionario.

Además, afirmó que el ataque no causó ninguna víctima entre los militares, el personal empleado en las compañías ni los residentes de la isla. “La vida y las actividades cotidianas de la población continúan desarrollándose en perfecto orden”, agregó.