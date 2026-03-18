Israel afirma haber eliminado al ministro de Inteligencia de Irán y al jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

El ministro de Inteligencia iraní, Esmaeil Khatib, fue eliminado tras un ataque de las fuerzas israelíes, anunció este miércoles el ministro de Defensa del país hebreo, Israel Katz.

“Hoy se esperan sorpresas significativas en todos los ámbitos que intensificarán la guerra que libramos contra Irán y Hezbolá en el Líbano […] La intensidad de los ataques contra Irán está aumentando. El ministro de Inteligencia iraní, Khatib, también fue eliminada durante la noche”, afirmó durante una rueda de prensa.

En este contexto, Katz aseguró que el primer ministro Benjamín Netanyahu y él mismo han “autorizado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a eliminar a cualquier alto cargo iraní […] sin necesidad de autorización adicional”.

“Un ataque selectivo”

Por su parte, a través de su comunicado, las FDI también anunciaron la eliminación de Khatib en “un ataque selectivo en Teherán” perpetrado con base a información de inteligencia del Ejército israelí.

Según el organismo, Khatib supervisaba el Ministerio de Inteligencia iraní, la principal organización de inteligencia del país, que “posee capacidades de inteligencia avanzadas, supervisando la vigilancia, el espionaje y la ejecución de operaciones encubiertas en todo el mundo, particularmente contra el Estado de Israel y los ciudadanos iraníes”. Las FDI también agregaron que Khatib ocupó previamente varios cargos clave en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, principalmente relacionados con la inteligencia, “donde fue una importante fuente de información”.

Eliminación de altos cargos iraníes

Este martes, Katz anunció que el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, murió en un ataque de las fuerzas israelíes.

Asimismo, en los ataques israelíes de este martes falleció el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani.

Paralelamente, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, publicó una fotografía en la que el mandatario aparece dando la orden de matar a altos cargos iraníes.

La madrugada de este miércoles, Teherán llevó a cabo un ataque masivo contra territorio israelí como venganza por el asesinato de Ali Larijani.