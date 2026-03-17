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Oficina de Netanyahu comparte foto en la que ordena eliminación de altos funcionarios iraníes

Israel anunció esta jornada la eliminación del jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y el comandante de la milicia Basij.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, publicó una fotografía en la que el mandatario aparece dando la orden de eliminar a altos cargos iraníes. Paralelamente, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, murió en un ataque ejecutado por el Ejército israelí.

Leer también: Israel afirma que mató al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán

Por otra parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron sobre la “eliminación” del comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani. Desde Teherán, por el momento, no ha habido confirmación oficial del deceso físico de dichos funcionarios.

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