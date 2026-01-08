Jefe de la Patrulla Fronteriza llega a Mineápolis en medio de las protestas por la muerte de mujer en redada antimigratoria

Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., fue visto nuevamente en Mineápolis para mostrar su apoyo a sus agentes desplegados en la ciudad, quienes colaboran con la Policía local ante las protestas generadas por la muerte de Renee Nicole Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una redada antimigratoria, informó Fox News.

Al ser consultado por los periodistas sobre la presencia de la Patrulla Fronteriza, Bovino se limitó a señalar que sus oficiales estaban en Mineápolis para proteger “las instalaciones federales” y garantizar que “el orden se mantenga como debe ser”. No obstante, evitó comentar acerca del incidente ni manifestar si respaldaba el uso de la fuerza, y aseguró que dejará que el FBI continúe con la investigación.

@CMDROpAtLargeCA is here in Minneapolis in front of the federal building where protests are happening. Bovino just walked by and stared at the protesters. Showing support for the law enforcement and agents. @FoxNews pic.twitter.com/Kwv9jy7NxM — Alexis McAdams (@AlexisMcAdamsTV) January 8, 2026

Una multitud de manifestantes se congregó en el lugar tras el tiroteo, expresando su enojo contra los agentes locales y federales presentes, incluido Bovino. Hasta el miércoles, no estaba claro cuál era el papel específico de Bovino y de la Patrulla Fronteriza, cuyo alcance legal normalmente se limita a un radio de 160 kilómetros de la frontera con EE.UU.

