Minneapolis cierra escuelas tras la muerte de una mujer en operativo del ICE

Las escuelas públicas del estado de Minneapolis suspenderán clases el jueves y viernes debido a “preocupaciones de seguridad” tras la muerte de Renee Nicole Good, quien fue abatida por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la mañana del miércoles durante una redada antimigratoria, anunció el distrito escolar, citado por medios locales.

Asimismo, mencionó que se suspenden todos los programas, actividades y eventos deportivos y que no habrá clases en línea, ya que esta modalidad solo se aplica en casos de mal tiempo. El distrito escolar también indicó que trabajará junto con las autoridades de la ciudad en la “preparación y respuesta ante emergencias”.

Por otro lado, la Radio Pública de Minnesota reportó que agentes armados de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. ingresaron a la propiedad de la escuela secundaria Minneapolis Roosevelt durante la salida de los estudiantes el miércoles.

