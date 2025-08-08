La amenaza de uno de los líderes pandilleros más temibles

Esta jornada está previsto el cambio de mando dentro de la entidad ejecutiva que gobierna a Haití.

Jimmy Chérizier, alias ‘Barbecue’, líder de la poderosa pandilla haitiana ‘Viv Ansanm’, amenazó este jueves con tomar militarmente la sede del Consejo Presidencial de Transición (CPT) y deponer al Gobierno, al considerar que la destitución de sus miembros es la única vía para conseguir la paz en la nación antillana, reporta EFE.

“Hemos decidido ir a la Primatura [oficina del primer ministro] y a Villa d’Accueil [sede del CPT] para poner fin a la situación actual”, sostuvo Chérizier en un video difundido a través de sus redes sociales, en coincidencia con el día en el que está previsto el cambio de presidencia dentro de la entidad ejecutiva.

En su decir, Haití “necesita paz” y “los que están en las calles necesitan volver a sus casas”. “La única forma de que la gente que está en las calles pueda volver a sus casas es destituir a estos nueve ladrones que se encuentran en la magistratura suprema del país”, aseguró.

A esos fines, ‘Barbecue’ solicitó a la población que vive en las zonas próximas a las oficinas del Consejo que le cedan el paso a los miembros de la coalición pandillera ‘Vivre Ensemble’. Desde su punto de vista, “el país ha llegado a una encrucijada en la que ya no puede más” y a “un momento en el que reina la anarquía total”, donde “un pequeño grupo de personas lo tiene como rehén, mientras que la mayoría de la población se pudre en la miseria”.

“Pueblo haitiano, únanse a nosotros en la batalla. Libertad o muerte. Gente de Delmas, déjennos pasar. Estamos decididos a subir a las oficinas de la Primatura”, completó.

In new video, Jimmy “Barbecue” Chérizier of #Haiti‘s Viv Ansanm (Live Together) coalition of armed groups says coalition intends to assault ceremonies for Laurent Saint-Cyr, slated to be installed as new “president” of Conseil présidentiel de transition (CPT) today. pic.twitter.com/G9dtZNdYkW — Michael Deibert (@michaelcdeibert) August 7, 2025

Los que mueven los hilos

Esta jornada está previsto el cambio de mando dentro del CPT. El acaudalado empresario Laurent Saint-Cyr debe prestar juramento en medio de una fuerte custodia para reemplazar a Leslie Voltaire, en el cargo desde octubre de 2024.

Saint-Cyr es uno de los nueve integrantes del Consejo y representa al sector privado. En su trayectoria destacan las presidencia de la Cámara de Comercio Americana en Haití y de la Cámara de Comercio e Industria del país, recoge AP.

Según el reporte de la agencia estadounidense, hay un malestar creciente entre los haitianos por el tipo de liderazgo que ejercen los miembros del sector privado, entre los que también se cuenta al actual primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, quien encabezó una compañía local de internet y, como Saint-Cyr, también presidió la Cámara de Comercio e Industria de Haití.

Sobre esta élite adinerada pesan acusaciones añejas de haber armado y financiado las pandillas que tienen al país sumido en el caos, exacerbado a partir de magnicidio en 2021 del presidente Jovenel Moïse.

De acuerdo con cifras de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, los pandilleros controlan el 90 % del territorio de la capital, Puerto Príncipe. La violencia sostenida ha derivado en el desplazamiento forzado de unos 1,3 millones de personas. Solo entre abril y junio del año en curso se contabilizaron 1.520 asesinatos y más de 600 lesionados, destacando que el 60 % de los crímenes tuvo lugar en el contexto de operativos de la fuerza pública contra las pandillas.