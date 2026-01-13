BOLETIN DE NOTICIAS
La dura amenaza de EE.UU. a migrantes que quieran cruzar por el Río Bravo

Recomienda a no tomar el riesgo

Por Redaccion Central
Redaccion Central

“Muro” de boyas flotantes en el río Bravo.

La embajada de EE.UU. en México lanzó una publicación en redes sociales para advertir a los migrantes irregulares que encontrarán obstáculos infranqueables para cruzar la frontera, incluso si desean pasar a través del Río Bravo.

“El muro en la frontera sur no está solo en tierra. Si intentas cruzar el Río Bravo, encontrarás barreras flotantes y vigilancia constante. Cada milla de la frontera está reforzada para detener cruces ilegales entre puertos de entrada. Regresa. No pongas tu vida en riesgo. Serás detenido y deportado”, dice la publicación compartida en la red social X.

