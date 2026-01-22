La mayor planta nuclear del mundo se detiene a sólo unas horas después de reactivarse

Japón suspendió este jueves la operación de un reactor en la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, considerada la más grande del mundo, unas horas después de su puesta en marcha, debido a una serie de fallos en las barras de control, según informó The Asahi Shimbun.

Inicialmente, la empresa ‘Tokyo Electric Power Company Holdings’ (TEPCO, por sus siglas en inglés), que posee los siete reactores de la central nuclear, tenía previsto reiniciar el reactor este martes, pero pospuso la reactivación después de que se identificara un problema del mismo tipo durante las pruebas.

Tras verificar que todas las alarmas de las barras de control funcionaban correctamente, la compañía inició el miércoles por la tarde la activación del reactor número seis de la planta nuclear, que había estado completamente parada durante casi 15 años.

Sin embargo, el reactor solo llegó a funcionar unas cuatro horas antes de ser detenido de manera preventiva, tras activarse una alarma durante las operaciones con las barras de control.

En una conferencia de prensa celebrada este jueves, el director de la planta, Takeyuki Inagaki, expresó su intención de investigar a fondo la causa y explicó el motivo de la parada: “Un estado que conlleva riesgo no es deseable desde el punto de vista de priorizar la seguridad”.

Herencia de Fukushima

La instalación, situada en la prefectura de Niigata a unos 220 kilómetros al noroeste de Tokio, ha permanecido inactiva desde 2011. En ese año, el gran terremoto y tsunami del este de Japón provocaron el accidente nuclear de Fukushima, el peor desde Chernóbyl. Esta catástrofe, ocurrida en otra planta operada por TEPCO, obligó al cierre de los 54 reactores del país para revisar la seguridad.

Desde entonces, y tras la implantación de normativas de seguridad más estrictas, Japón ha reiniciado algunos reactores, todos ellos pertenecientes a otras compañías eléctricas.

TEPCO, a su vez, prevé que cada reactor en funcionamiento de Kashiwazaki-Kariwa permitiría reducir el uso de combustibles fósiles y mejorar sus finanzas en unos 1.000 millones de yenes anuales (más de seis millones de dólares), recursos que destinaría a cubrir parte de los enormes costos derivados del desastre de Fukushima, estimados en más de 23 billones de yenes (más de 145.000 millones de dólares), entre compensaciones, desmantelamiento y labores de descontaminación.

Postura del Gobierno

El secretario jefe del Gabinete japonés, Minoru Kihara, subrayó que se espera que TEPCO mantenga un “alto nivel de conciencia de seguridad” después de no haber podido prevenir el desastre de Fukushima.

Mientras tanto, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, el año pasado durante su campaña para la presidencia prometió lograr una “autosuficiencia del 100%” en energía. En su primer discurso político como mandataria del país declaró que su gobierno se esforzaría por implementar rápidamente reactores de próxima generación y energía de fusión.

Sin embargo, el regreso de la energía nuclear sigue generando desconfianza entre la población local. Una encuesta reveló que el 60 % de los residentes considera que aún no se dan las condiciones para el reinicio, mientras que casi el 70 % expresa preocupación por la capacidad de TEPCO para operar la planta de forma segura.