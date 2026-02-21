BOLETIN DE NOTICIAS
La NASA aplaza lanzamiento de su histórica misión tripulada alrededor de la Luna

Redaccion Central

La NASA ha anunciado este sábado que la misión lunar Artemis II, la primera misión tripulada en la órbita de la Luna en más de medio siglo, se retrasó nuevamente y se reprogramó para principios de abril del 2026 debido a problemas técnicos.

“Durante la década de 1960, cuando la NASA logró lo que la mayoría consideraba imposible y lo que nunca se ha vuelto a repetir desde entonces, hubo muchos contratiempos”, escribió en X el administrador de la agencia espacial, Jared Isaacman, refiriéndose a la misión Apolo 11. Según Isaacman, la NASA trabajará para cumplir con la visión del presidente Donald Trump de “regresar a la Luna y, esta vez, quedarse”.

Artemis II tiene planeado enviar cuatro astronautas a bordo de la cápsula Orion en una travesía de unos 10 días, destinada a poner a prueba sistemas fundamentales para próximas expediciones lunares y futuras misiones tripuladas al espacio profundo.

