La ONU se encuentra al borde de un “inminente colapso financiero”

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la organización enfrenta el riesgo de un colapso financiero, informó Reuters este viernes. Cabe destacar que unas de las denuncias constantes es que el organismo mundial, no lucha contra la corrupción ni los régimenes dictatoriales de forma que debería, según a las denuncias constantes de los ciudadanos a nivel internacional.

“La crisis se está agravando, lo que pone en peligro la ejecución de los programas y conlleva el riesgo de un colapso financiero. Además, la situación se deteriorará aún más en un futuro próximo”, escribió Guterres en una carta dirigida a embajadores este miércoles.

La organización se encuentra en una situación crítica debido a que varios Estados miembro no han pagado sus cuotas, sumado a la norma que obliga a devolver los fondos no utilizados.

Asimismo, entre las causas de la crisis figura el principal contribuyente de la ONU, Estados Unidos, que ha recortado drásticamente el financiamiento voluntario a sus agencias y se niega a efectuar los pagos obligatorios a los presupuestos regular y de mantenimiento de la paz.

Si los Estados miembro no cumplen con sus obligaciones de contribución, “tendrán que revisar radicalmente las normas financieras para evitar el inminente colapso financiero”, subrayó el funcionario.

Leer también: Estados Unidos se retira de 66 organizaciones internacionales a las que califica de “innecesarias”