Estados Unidos se retira de 66 organizaciones internacionales a las que califica de “innecesarias”

El presidente de EEUU, Donald Trump anunció la retirada del país de 66 organizaciones internacionales identificadas durante la revisión que llevó a cabo la Administración Trump de organizaciones internacionales dispendiosas, ineficaces y perjudiciales. La revisión de otras organizaciones internacionales conforme a la orden ejecutiva 14199 sigue en curso.

La Administración Trump ha concluido que estas instituciones son redundantes en su alcance, no están bien administradas, son innecesarias y dispendiosas, están gestionadas de manera deficiente, están condicionadas por los intereses de actores que promueven sus propias agendas contrarias a las nuestras, o representan una amenaza a la soberanía, las libertades y la prosperidad general de nuestra nación. El presidente Trump es claro en este sentido: ya no es aceptable destinar a estas instituciones el inmenso esfuerzo y recursos del pueblo estadounidense, con pruebas mínimas o nulas de que esto sirva para algo. Han terminado los días en que miles de millones de dólares del dinero de los contribuyentes se dirijan a intereses extranjeros a expensas de nuestro pueblo.

Estados Unidos se retirará de las 66 organizaciones las que se pueden consultar aquí…

“Esta lista empieza a demostrar que lo que comenzó como un marco pragmático de organizaciones internacionales para la paz y la cooperación, se ha transformado en una arquitectura expansiva de gobernanza mundial, a menudo dominada por ideología progresista y desvinculada de los intereses nacionales”, agrega el reporte.

“Desde los mandatos de DEI hasta las campañas de “igualdad de género” o la ortodoxia climática, muchas organizaciones internacionales actualmente están al servicio de un proyecto globalista basado en la fantasía desacreditada del “Fin de la historia”. Estas organizaciones buscan activamente limitar la soberanía estadounidense. Su trabajo es promovido por las mismas redes elitistas, el “complejo de organizaciones no gubernamentales” multilaterales, que hemos comenzado a desmantelar con el cierre de USAID.

No seguiremos gastando recursos, capital diplomático ni el peso legitimador de nuestra participación en instituciones que son irrelevantes o incompatibles con nuestros intereses. Rechazamos la inercia e ideología en favor de la prudencia y el propósito. Buscamos la cooperación cuando esta beneficia a nuestro pueblo y mantendremos una postura firme cuando no sea así”, concluye el comunicado.