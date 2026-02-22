La primera reacción de EE.UU. tras la eliminación de “El Mencho” en México

El subsecretario del Departamento de Estado de EE.UU., Christopher Landau, calificó la muerte de ‘El Mencho’ como un “gran avance para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo”, al tiempo que expresó su “tristeza y preocupación” por las escenas de violencia registradas en territorio mexicano.

El alto funcionario estadounidense añadió en su mensaje, publicado en X, que “no sorprende que los malos estén respondiendo con terror”, en referencia a las agresiones de grupos criminales que se han producido en el país tras conocerse la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “Pero nunca debemos perder la calma. ¡Ánimo, México!”, concluyó.

La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ocurrida en Tapalpa, Jalisco, durante un operativo en el que militares fueron atacados y repelieron la agresión. Según el comunicado oficial, cuatro integrantes del cártel murieron en el lugar y otros tres resultaron heridos de gravedad y fallecieron durante su traslado a la Ciudad de México, entre ellos el propio Oseguera, además tres soldados quedaron heridos.

En la operación fueron detenidos otros dos presuntos miembros del grupo criminal y se aseguraron armas y vehículos blindados, incluidos lanzacohetes “capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados”, mientras que las autoridades mexicanas subrayaron que contaron con información complementaria de Estados Unidos en el marco de la cooperación bilateral.

La muerte de ‘El Mencho’ se confirmó tras una ola de violencia con enfrentamientos, narcobloqueos y quema de vehículos en varios estados, particularmente en Jalisco, donde el gobernador Pablo Lemus Navarro informó de operativos federales y la instalación de una Mesa de Seguridad para atender la situación.