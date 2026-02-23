Lo que dijo el ‘influencer’ mexicano Luisito Comunica sobre la narcoviolencia

El creador de contenido mexicano Luisito Comunica reaccionó en sus redes sociales a los disturbios que estallaron tras el abatimiento por parte de las fuerzas de seguridad de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con especial incidencia en Jalisco, donde se registraron enfrentamientos y bloqueos que alarmaron a la población.

El ‘influencer’ relató que se enteró de lo ocurrido al recuperar la conectividad después de estar viajando. “Estoy viendo las noticias de lo que está pasando ahorita en México. No, qué terror, miedo”, declaró. “No, no, no, está horrible, es una película de miedo eso”, agregó Luisito.

Tras describir su estado de ánimo como de ‘shock’, Luisito Comunica dijo: “Cómo duele ver a tu país en esas condiciones. No, no, es un territorio de guerra. Estoy ‘shockeado’, con el corazón roto”.

“Gente, de verdad, cuídense muchísimo, al menos por lo que veo ahorita en las noticias y así, se ve horrendísimo”, señaló el ‘influencer’, que instó a sus seguidores a permanecer en casa.

Las fuerzas de seguridad mexicanas llevaron a cabo este domingo una operación contra ‘El Mencho’, que murió tras un enfrentamiento con militares. La decapitación del cártel más poderoso de México no quedó sin respuesta. Los narcos desataron una ola de violencia, decenas de incendios y ataques a tiendas, quemas de vehículos y bloqueos de carreteras en varios estados del país.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha transmitido el agradecimiento de parte de la Administración del presidente Donald Trump al Ejército mexicano tras el acontecimiento. Además, afirmó que Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia a las autoridades mexicanas en esta operación.