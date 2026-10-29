Lo que revela el primer informe oficial del mortal choque de trenes en España

Los investigadores recuperaron las cajas negras de las dos formaciones implicadas en el accidente que dejó 74 muertos.

La Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (AITAT) de España difundió este jueves un primer informe sobre la colisión de dos trenes de alta velocidad ocurrida en Urda, provincia de Toledo, que dejó al menos 74 muertos y más de un centenar de heridos. El documento estima que el choque se produjo a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora y señala una posible sucesión de fallos e instrucciones que habrían desembocado en el siniestro, según informó Público.

El organismo investigador explicó que participó este jueves, junto con la Policía judicial y las compañías ferroviarias, en la recuperación de los registros embarcados de ambos trenes, conocidos como cajas negras. Estos dispositivos, que contienen información relevante sobre el funcionamiento de las formaciones y las circunstancias previas al accidente, quedaron bajo custodia de la Guardia Civil para su posterior análisis.

Según el informe preliminar, la violencia del impacto provocó que el coche de cabeza del tren AVE quedara empotrado en el último vagón de la formación Iryo, que se encontraba detenida en la vía. Ambos coches terminaron volcados y girados al pie del terraplén ferroviario.

En el caso del tren Iryo, el documento señala que descarrilaron todos sus coches, excepto los dos primeros. Además del último vagón, también cayeron por el terraplén el penúltimo y el antepenúltimo, lo que agravó las consecuencias del accidente y dificultó las tareas de rescate.

Uno de los puntos centrales del informe se refiere a las circunstancias que precedieron al choque. La AITAT sostiene que una cadena de averías, instrucciones y actuaciones podría haber conducido a la colisión sin que intervinieran las barreras de seguridad necesarias para evitarla o reducir sus consecuencias. Sin embargo, el organismo todavía no ha establecido una causa definitiva y mantiene abiertas las distintas líneas de investigación.

Los investigadores se encuentran actualmente en la fase de recopilación de pruebas sobre el terreno, documentación técnica y datos procedentes de los registros ferroviarios. En las próximas etapas está previsto realizar entrevistas, inspeccionar otras instalaciones y material rodante, y revisar los procedimientos de mantenimiento de la infraestructura, con el objetivo de reconstruir la secuencia completa de acontecimientos que desembocó en la tragedia.

Mientras avanza la investigación, el balance provisional de víctimas mortales ascendió a 74, según el expediente abierto por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. De acuerdo con el informe, alrededor de 200 personas resultaron heridas, de las cuales 53 permanecían hospitalizadas en Castilla-La Mancha y otras 56 ya habían recibido el alta médica.