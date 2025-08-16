Lo que se sabe sobre la presencia de rabia humana en México

Es el primer caso que se detecta en esta entidad mexicana desde 1987.

La Secretaría de Salud del estado de Zacatecas, al centronorte de México, confirmó este viernes un caso positivo de rabia en humanos, que fue diagnosticado por el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

La paciente es una adolescente de 17 años, originaria y residente del municipio de Mezquital del Oro, quien “fue mordida por un animal silvestre”, informó el gobierno estatal a través de un comunicado de prensa.

De acuerdo con el secretario de Salud, Uswaldo Pinedo Barrios, citado por Proceso, la adolescente fue mordida en un dedo por un zorrillo mientras dormía en su domicilio. Esto ocurrió a finales de junio.

El pasado miércoles 13 de agosto, según el comunicado de las autoridades, la paciente fue atendida en el Hospital Rural No. 82 de Vicente Guerrero, en el vecino estado de Durango, y posteriormente fue trasladada, el mismo día, al hospital general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) No. 1 Emilio Varela Luján, en la capital de Zacatecas, donde recibió atención médica.

Pinedo señaló que actualmente la adolescente se encuentra en condición grave y en terapia intensiva.

El secretario de Salud afirmó que es el primer caso de rabia en humanos que se detecta desde el año 1987 en Zacatecas; es decir, desde hace 38 años.

Acciones

El gobierno estatal indicó que a las 00:25 horas de este viernes “se notificó a los familiares, al personal médico tratante y a las autoridades competentes la confirmación del diagnóstico de rabia, procediendo de inmediato a la activación de protocolos de investigación epidemiológica, trazabilidad del caso y acciones de control”.

Entre esos protocolos se incluyen “actividades de vacunación”. Además, se inició la entrevista a familiares y contactos “para determinar la necesidad de profilaxis post exposición”, así como la visita a las comunidades relacionadas con la agresión, la atención y la movilidad de la paciente.

Esas acciones, explican, permitirán elaborar una cronología detallada de los hechos, prevenir nuevos casos y realizar la búsqueda activa de casos sospechosos, garantizando su seguimiento y atención.