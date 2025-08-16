16 agosto, 2025
VIRAL

Cristiano Ronaldo se casará con su novia Georgina Rodríguez

Kylie Jenner habla español venezolano y revienta las redes

Las inquietantes últimas palabras de un asesino ejecutado con una inyección letal

Kelley Mack, actriz de ‘The Walking Dead’, muere a los 33 años

Familias aprenden hábitos sostenibles en jornada ambiental

BAC reconoce a Vegyfrut como Pyme Positiva del Año 2025

Mujer muere después que perro le pasara lengua sobre una herida

Un millón de córdobas en compras entregan Walmart, Banpro y Mastercard a 10 afortunados nicaragüenses

Delaisla: Del mar a tu mesa con una nueva línea de sabor y conveniencia

VIDEO: Jennifer López sufre un chasco con su falda y termina en ropa interior en un concierto

Por un periodismo objetivo y pluralista
LA JORNADA

Lo que se sabe sobre la presencia de rabia humana en México

Redaccion Central

Es el primer caso que se detecta en esta entidad mexicana desde 1987.

Foto de un zorrillo, especia silvestre que habría mordido en el dedo a una persona.

La Secretaría de Salud del estado de Zacatecas, al centronorte de México, confirmó este viernes un caso positivo de rabia en humanos, que fue diagnosticado por el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

La paciente es una adolescente de 17 años, originaria y residente del municipio de Mezquital del Oro, quien “fue mordida por un animal silvestre”, informó el gobierno estatal a través de un comunicado de prensa.

De acuerdo con el secretario de Salud, Uswaldo Pinedo Barrios, citado por Proceso, la adolescente fue mordida en un dedo por un zorrillo mientras dormía en su domicilio. Esto ocurrió a finales de junio.

El pasado miércoles 13 de agosto, según el comunicado de las autoridades, la paciente fue atendida en el Hospital Rural No. 82 de Vicente Guerrero, en el vecino estado de Durango, y posteriormente fue trasladada, el mismo día, al hospital general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) No. 1 Emilio Varela Luján, en la capital de Zacatecas, donde recibió atención médica.

Pinedo señaló que actualmente la adolescente se encuentra en condición grave y en terapia intensiva.

El secretario de Salud afirmó que es el primer caso de rabia en humanos que se detecta desde el año 1987 en Zacatecas; es decir, desde hace 38 años.

Acciones

El gobierno estatal indicó que a las 00:25 horas de este viernes “se notificó a los familiares, al personal médico tratante y a las autoridades competentes la confirmación del diagnóstico de rabia, procediendo de inmediato a la activación de protocolos de investigación epidemiológica, trazabilidad del caso y acciones de control”.

Entre esos protocolos se incluyen “actividades de vacunación”. Además, se inició la entrevista a familiares y contactos “para determinar la necesidad de profilaxis post exposición”, así como la visita a las comunidades relacionadas con la agresión, la atención y la movilidad de la paciente.

Esas acciones, explican, permitirán elaborar una cronología detallada de los hechos, prevenir nuevos casos y realizar la búsqueda activa de casos sospechosos, garantizando su seguimiento y atención.

Artículos Relacionados

Anuncian más sanciones a Rusia y posible ingreso de Ucrania a la OTAN: UE no se fia de Putin

Redaccion Central

España sufre el incendio forestal más grande de su historia (IMÁGENES)

Redaccion Central

“Espero con interés” una reunión: Trump mantiene una llamada telefónica con Lukashenko

Redaccion Central

Casa Blanca: Trump no querría imponer nuevas sanciones a Rusia

Redaccion Central

Esposados y con la cabeza gacha: así fue el traslado de 26 presos de México a EE.UU. (VIDEOS)

Redaccion Central

¿Por qué el Comando Norte de EEUU se toma el control de 51 kilómetros de la frontera con México?

Redaccion Central