Los remanentes de Rachel desatan lluvias históricas en Las Vegas: cae en un solo día el 25 % de la precipitación anual

El valle registró 1,08 pulgadas de lluvia este domingo 11 de octubre, empatando el récord histórico para cualquier jornada de octubre fijado en 1947 e inundando sectores clave del Strip.

Lo que se originó como la tormenta tropical Rachel en el océano Pacífico terminó desatando una de las jornadas de precipitaciones más intensas registradas en Las Vegas en casi ocho décadas, tras perder sus características tropicales e ingresar al suroeste de los Estados Unidos.

El pasado domingo 11 de octubre, el valle de Las Vegas recibió 1,08 pulgadas (27,4 milímetros) de lluvia, según datos confirmados por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). La cifra estableció un nuevo récord diario para esa fecha —superando las 0,78 pulgadas del 11 de octubre de 2012— y empató la máxima marca histórica de acumulación diaria para cualquier día de octubre, registrada originalmente el 12 de octubre de 1947.

Las Vegas, Nevada, enfrenta severas inundaciones tras intensas lluvias que anegaron vialidades, provocaron el desbordamiento de alcantarillas y arrastraron basura y cercos metálicos. Entre las zonas reportadas con mayores afectaciones se encuentran los alrededores del famoso Strip, mientras que la Interestatal 15 registró cierres debido a la acumulación de agua. Equipos de emergencia realizaron más de una decena de rescates ante las condiciones peligrosas provocadas por las inundaciones. — El Facto (@ElFactonoticias) October 12, 2026

El equivalente a una cuarta parte de la lluvia de todo un año

La meteoróloga del NWS, Jenn Soulat, destacó la magnitud del evento al precisar que la precipitación media anual en Las Vegas apenas supera las cuatro pulgadas (unos 102 milímetros). En ese contexto, el volumen acumulado durante el domingo representó el 25 % de lo que llueve en la ciudad a lo largo de un año entero.

El sector oeste del valle fue el área más golpeada durante las primeras horas de la mañana, activando una Alerta de Inundación Repentina (Flash Flood Warning). En sectores del norte como el Floyd Lamb Park, las precipitaciones alcanzaron las dos pulgadas (50,8 mm), de acuerdo con reportes consignados por Los Angeles Times. Asimismo, el NWS registró picos de entre 2,5 y más de 3 pulgadas en áreas del suroeste, manteniéndose alertas vigentes para el condado de Clark, Primm, Death Valley, Kingman y Lake Havasu City.

#Internacionales | 🚨🇺🇸🌧 Las intensas lluvias del domingo provocaron inundaciones en Las Vegas, Estados Unidos, donde fuertes corrientes de agua salieron de un estacionamiento de hotel y quedaron captadas en video. https://t.co/JXfigPyPVC — Porttada (@porttada) October 12, 2026

Calles e infraestructuras anegadas en el área del Strip

Los impactos más visibles en la infraestructura urbana se concentraron en el corazón turístico de la ciudad. Los canales de drenaje pluvial próximos al LINQ Hotel y al Virgin Hotel fueron desbordados por el caudal de las corrientes.

Ante el riesgo de accidentes, las autoridades locales dispusieron el cierre preventivo del tránsito en las arterias Koval Lane y Winnick Avenue. Equipos de la cadena FOX5 Las Vegas constataron vallas derribadas, acumulación de escombros en las compuertas de contención y basura arrastrada por la fuerza del agua.

CICLÓN POSTROPICAL RACHEL Ha dejado fuertes lluvias en el sur de California y el suroeste desértico de Estados Unidos. La tormenta representa una amenaza de inundaciones costeras, fuertes vientos e inundaciones repentinas en zonas del interior. Se emitió una alerta de nivel 3 de 4 por lluvias hay zonas como Las Vegas que han registrado numerosas inundaciones. — Péndulo Radial (@PenduloRadial) October 11, 2026

Turistas alojados en la zona relataron la emergencia. “Llovió con fuerza toda la noche. No le di mayor importancia hasta que salí y vi todo ese caos afuera”, declaró Leronne Charles, un visitante procedente de Houston. Por su parte, Canetha Buchanan describió la interrupción de la circulación: “Se llevaban autos. No sé si estaban atascados por la inundación o por accidentes (…). Las calles estaban cortadas, no había paso”.