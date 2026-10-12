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Los remanentes de Rachel desatan lluvias históricas en Las Vegas: cae en un solo día el 25 % de la precipitación anual

El valle registró 1,08 pulgadas de lluvia este domingo 11 de octubre, empatando el récord histórico para cualquier jornada de octubre fijado en 1947 e inundando sectores clave del Strip.

Corrientes de agua anegando sectores cercanos al Strip de Las Vegas tras el paso de los remanentes de la tormenta Rachel.

Lo que se originó como la tormenta tropical Rachel en el océano Pacífico terminó desatando una de las jornadas de precipitaciones más intensas registradas en Las Vegas en casi ocho décadas, tras perder sus características tropicales e ingresar al suroeste de los Estados Unidos.

El pasado domingo 11 de octubre, el valle de Las Vegas recibió 1,08 pulgadas (27,4 milímetros) de lluvia, según datos confirmados por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). La cifra estableció un nuevo récord diario para esa fecha —superando las 0,78 pulgadas del 11 de octubre de 2012— y empató la máxima marca histórica de acumulación diaria para cualquier día de octubre, registrada originalmente el 12 de octubre de 1947.

El equivalente a una cuarta parte de la lluvia de todo un año

La meteoróloga del NWS, Jenn Soulat, destacó la magnitud del evento al precisar que la precipitación media anual en Las Vegas apenas supera las cuatro pulgadas (unos 102 milímetros). En ese contexto, el volumen acumulado durante el domingo representó el 25 % de lo que llueve en la ciudad a lo largo de un año entero.

El sector oeste del valle fue el área más golpeada durante las primeras horas de la mañana, activando una Alerta de Inundación Repentina (Flash Flood Warning). En sectores del norte como el Floyd Lamb Park, las precipitaciones alcanzaron las dos pulgadas (50,8 mm), de acuerdo con reportes consignados por Los Angeles Times. Asimismo, el NWS registró picos de entre 2,5 y más de 3 pulgadas en áreas del suroeste, manteniéndose alertas vigentes para el condado de Clark, Primm, Death Valley, Kingman y Lake Havasu City.

Calles e infraestructuras anegadas en el área del Strip

Los impactos más visibles en la infraestructura urbana se concentraron en el corazón turístico de la ciudad. Los canales de drenaje pluvial próximos al LINQ Hotel y al Virgin Hotel fueron desbordados por el caudal de las corrientes.

Ante el riesgo de accidentes, las autoridades locales dispusieron el cierre preventivo del tránsito en las arterias Koval Lane y Winnick Avenue. Equipos de la cadena FOX5 Las Vegas constataron vallas derribadas, acumulación de escombros en las compuertas de contención y basura arrastrada por la fuerza del agua.

Turistas alojados en la zona relataron la emergencia. “Llovió con fuerza toda la noche. No le di mayor importancia hasta que salí y vi todo ese caos afuera”, declaró Leronne Charles, un visitante procedente de Houston. Por su parte, Canetha Buchanan describió la interrupción de la circulación: “Se llevaban autos. No sé si estaban atascados por la inundación o por accidentes (…). Las calles estaban cortadas, no había paso”.

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