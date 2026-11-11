Nayib Bukele afirma que fuerzas salvadoreñas destruyeron el cuartel general de la banda 400 Mawozo en Haití

El mandatario difundió un video del ataque contra la «Casa de la Muerte» en el marco de las operaciones de búsqueda de cuatro técnicos salvadoreños desaparecidos desde octubre.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este martes que las fuerzas militares desplegadas por su gobierno en Haití destruyeron la denominada “Casa de la Muerte”, inmueble identificado como el cuartel general de la estructura criminal 400 Mawozo, durante las maniobras tácticas enfocadas en localizar a cuatro técnicos de mantenimiento salvadoreños desaparecidos desde el pasado 18 de octubre.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario difundió una grabación aérea de 48 segundos que muestra detonaciones en una zona rural, acompañada de un mensaje redactado en criollo haitiano en el que afirmó haber cumplido su promesa: “Destruimos la ‘Casa de la Muerte’ y el cuartel general de la banda 400 Mawozo”. Bukele agregó que la mayoría de los integrantes de la agrupación huyeron del sitio sin entablar combate y los calificó de cobardes.

Discrepancias sobre el alcance de los daños y la incursión

La residencia atacada había sido atribuida a Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou, máximo cabecilla de la organización 400 Mawozo que opera en la llanura de Cul-de-Sac, al noreste de Puerto Príncipe.

De acuerdo con reportes del periódico Miami Herald, el operativo ejecutado el pasado domingo por un grupo de tareas de la Policía Nacional de Haití y tropas salvadoreñas incluyó drones explosivos, acciones terrestres y el apoyo de cuatro helicópteros (dos de ellos operados por El Salvador). Fuentes citadas por dicho medio indicaron que Joseph no se encontraba en el inmueble al momento de la incursión, reportando la posible muerte de varios hombres armados. Por su parte, el medio The Haitian Times advirtió sobre versiones contradictorias entre la prensa local respecto a si la propiedad sufrió una destrucción total o daños parciales.

Video del ataque que destruye mansión de líder de pandilla en Haití…

Despliegue de más de 2.500 efectivos y operativo de búsqueda

La ofensiva militar en suelo caribeño se intensificó tras la desaparición de cuatro técnicos de aviación y mantenimiento de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), respaldada por las Naciones Unidas, quienes fueron emboscados el 18 de octubre en Croix-des-Bouquets, donde su vehículo blindado fue incendiado.

Bukele sostiene que los cuatro uniformados permanecen con vida y enmarca las operaciones bajo una misión de búsqueda y rescate. Hasta la fecha, El Salvador ha enviado más de 2.500 efectivos con transporte aéreo propio para patrullar y realizar incursiones junto a la policía haitiana en sectores dominados por las bandas criminales.