ICE detiene a un niño de 8 años en una cita migratoria y lo separa de su familia

Un niño haitiano de ocho años fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) durante una cita migratoria rutinaria, informa NBC News.

El distrito escolar de San Diego (California) y activistas detallaron que el estudiante de tercer grado de la escuela primaria Fay fue separado de su tío, quien cuidaba de él desde que el padre del menor fue deportado el año pasado. El familiar llevó al niño al encuentro para cumplir con la ley tras vencer su estatus de protección temporal el 27 de julio, luego de un fallo de la Corte Suprema.

Las autoridades federales transfirieron al menor a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados tras clasificarlo como “niño no acompañado”, luego de que el tío no pudiera acreditar la tutela legal, según un portavoz de ICE. Actualmente, el distrito escolar señaló que desconoce el paradero del menor, mientras autoridades y líderes locales exigen respuestas del Departamento de Seguridad Nacional y la reunificación familiar.