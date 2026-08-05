Un cohete de SpaceX habría chocado contra la Luna a una gran velocidad y dejado un cráter

Se cree que la etapa superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX, que llevaba a la deriva en el espacio desde enero del año pasado, chocó este miércoles contra la Luna a una velocidad cercana a los 9.000 kilómetros por hora, informó The Guardian.

Según las estimaciones, el fragmento, de unas cuatro toneladas, habría impactado con una fuerza equivalente a tres toneladas de TNT, lo que podría haber levantado una gran nube de polvo y rocas lunares y dejado un cráter de unos 18 metros de ancho por 3,7 de profundidad, cerca de los cráteres Einstein y Bell.

Los científicos habían planteado la posibilidad de observar un leve destello tras la colisión, pero los astrofotógrafos aficionados que siguieron el evento con telescopios no detectaron ninguna señal desde la Tierra. La zona del impacto se encontraba cerca del borde occidental de la Luna, una región especialmente difícil de observar desde nuestro planeta.

Telescopios en EE.UU. buscaban cualquier indicio de la explosión, aunque las imágenes podrían tardar varios días en aparecer. Además, las sondas que orbitan la Luna enviarán imágenes del área en los próximos días, aunque Reuters señaló que ninguna parecía estar en posición de captar el momento exacto del choque en directo.

Un resto de cohete de SpaceX (etapa de un Falcon 9) choca contra la superficie lunar a 7 veces la velocidad del sonido, liberando la energía de ¡3 toneladas de TNT! El resultado: un cráter de 30 metros de diámetro… tan pequeño que no puede verse desde la Tierra a simple vista. https://t.co/C42DPZeZ12 pic.twitter.com/NvzBvf55Qr — RT en Español (@ActualidadRT) August 5, 2026

Una colisión involuntaria

La etapa del cohete había sido utilizada originalmente para enviar dos módulos privados de alunizaje y luego quedó abandonada en una órbita de larga duración. Con el tiempo, esa trayectoria fue alterada por la gravedad y la actividad solar. SpaceX no preveía que terminara impactando contra la Luna, pero cuando se detectó que iba camino a la superficie ya no podía corregirse, puesto que el cohete había agotado todo su combustible.