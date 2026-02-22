México: Estados Unidos colaboró en la caída de “El Mencho”

La Secretaría de Defensa Nacional de México confirmó este domingo la colaboración de EE.UU. en el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, tras un operativo en Tapalpa, Jalisco esta misma jornada.

Según el comunicado oficial, cuatro integrantes del cártel murieron en el lugar y otros tres resultaron heridos de gravedad y fallecieron durante su traslado a la Ciudad de México, entre ellos el propio Oseguera, además tres soldados quedaron heridos.

En la operación fueron detenidos otros dos presuntos miembros del grupo criminal y se aseguraron armas y vehículos blindados, incluidos lanzacohetes “capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados”, mientras que las autoridades mexicanas subrayaron que contaron con información complementaria de Estados Unidos en el marco de la cooperación bilateral.

La muerte de ‘El Mencho’ se confirmó tras una ola de violencia con enfrentamientos, narcobloqueos y quema de vehículos en varios estados, particularmente en Jalisco, donde el gobernador Pablo Lemus Navarro informó de operativos federales y la instalación de una Mesa de Seguridad para atender la situación.

Episodios de violencia

Esta jornada se reportaron en distintos puntos de los estados de Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas, Colima y Oaxaca ‘narcobloqueos’. Se han registrado enfrentamientos armados, quemas de coches y bloqueos de carreteras.

“El Gabinete de Seguridad informa que se están atendiendo los bloqueos que se registran en algunas zonas de Jalisco producto de operativos realizados por instituciones federales”, informó el Gabinete de Seguridad de México.

Oseguera Cervantes, líder y fundador del CJNG es uno de los criminales más buscados por las autoridades de México y Estados Unidos. La Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA) lo considera uno de los hombres más peligrosos del mundo. Enfrenta cargos federales por narcotráfico y delincuencia organizada.

La agencia lo señala como uno de los principales responsables del crecimiento del tráfico de drogas sintéticas en EE.UU. El criminal, de 59 años, se convirtió en el capo más poderoso de México, luego de la captura de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.