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Nayib Bukele anuncia la destrucción del cuartel general de la pandilla 400 Mawozo en Haití

El operativo en Croix-des-Bouquets se enmarca en la búsqueda de cuatro militares salvadoreños desaparecidos; no se ha confirmado la captura o muerte del líder criminal Wilson Joseph.

Captura del material videográfico difundido por las autoridades salvadoreñas mostrando el despliegue aéreo en Croix-des-Bouquets.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que fuerzas militares salvadoreñas destruyeron el cuartel general de la pandilla 400 Mawozo, así como la vivienda atribuida a su cabecilla principal, Wilson Joseph, conocido con el alias de «Lanmò San Jou», en la localidad de Croix-des-Bouquets, al este de Puerto Príncipe.

A través de un comunicado emitido el pasado 10 de noviembre, el mandatario acompañó el anuncio con imágenes de helicópteros atacando instalaciones vinculadas a la estructura criminal. Según afirmó Bukele, la mayoría de los integrantes de la agrupación huyó del lugar sin intentar combatir.

Búsqueda de militares y saldo sin verificación

La ofensiva militar forma parte del despliegue especial enviado por El Salvador con el objetivo de localizar a cuatro militares desaparecidos tras una emboscada sufrida en suelo haitiano.

Hasta la fecha, las autoridades no han confirmado la captura o muerte de Wilson Joseph, ni existe un balance oficialmente verificado sobre las víctimas o daños totales resultantes de la operación armada.

Siguen los haitianos celebrando intervención de El Salvador en contra las pandillas…

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