Exhiben como trofeo el avión en el que trasladaron a “El Mayo” Zambada a Estados Unidos

Nuevo México, Estados Unidos – El avión en el que Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López fueron trasladados a Estados Unidos ya forma parte de una exhibición en el War Eagles Air Museum.

La aeronave se muestra junto a un cartel con la recompensa que durante años ofreció el gobierno estadounidense por la captura del líder del Cártel de Sinaloa, convirtiéndose en una de las piezas más llamativas del museo.

Este hecho ha reavivado el debate sobre las circunstancias del operativo que culminó con la detención de “El Mayo” Zambada.

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