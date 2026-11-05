Legislador alerta que la gobernadora demócrata electa de Texas sería una “dictadora” y propone una medida

Gina Hinojosa podrá modificar, ignorar o incluso crear leyes en el estado si no se limitan sus facultades, según el republicano Brian Harrison.

El legislador republicano de Texas, Brian Harrison, pidió este miércoles al gobernador Greg Abbott que limite las facultades de emergencia que heredará la gobernadora electa, Gina Hinojosa, quien asumirá el cargo el próximo año tras vencer a Abbott en las elecciones.

En una extensa publicación en X, Harrison sostuvo que los republicanos todavía tienen el control político del estado y deben aprovechar las diez semanas restantes antes del cambio de Gobierno para restringir los poderes ejecutivos de emergencia. Según afirmó, esas facultades permitirían a Hinojosa modificar, ignorar o incluso crear leyes, incluidas normas penales, por decisión propia.

“Debemos actuar durante las diez semanas que nos quedan para restablecer la separación de poderes y limitar las facultades de emergencia que heredará la gobernadora electa Hinojosa”, escribió Harrison. El legislador advirtió que, a su juicio, esos poderes podrían convertirla en una “dictadora”.

Más facultades de las previstas

Con la victoria de Hinojosa en las elecciones, los demócratas recuperaron la gobernación de Texas por primera vez desde 1990, y ella será la primera mujer latina en ocupar el cargo. Abbott reconoció su derrota y afirmó que colaboraría con ella y su equipo durante el período de transición.

Hinojosa podría asumir con más facultades de las que se preveían durante la campaña, según informó The Houston Chronicle. No obstante, los republicanos de Texas han prometido “mantener la línea” frente a la agenda de la futura gobernadora.

En contraste, el expresidente de la Cámara de Representantes estatal, Dade Phelan, dijo al periódico que espera que Hinojosa pueda llevar adelante sus planes pese a la oposición republicana, ya que el partido no cuenta con una mayoría suficientemente amplia en el Senado estatal para gobernar sin negociar.