Policía ha recuperado vehículo que viajaban los cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos en Haití

El hallazgo se produjo durante un operativo conjunto con tropas de El Salvador y la GSF en la localidad de Santo; las autoridades no reportaron pistas sobre el paradero de los militares.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, difundió en sus redes sociales varios videos en los que se muestra a soldados de su país caminando armados y con tranquilidad por las calles de Haití, a donde envió tropas para intentar rescatar a cuatro salvadoreños secuestrados por las pandillas. “Parece que las pandillas no quieren pelear contra nosotros”, reza el mensaje que publicara este 4 de octubre. Entretanto, ciudadanos haitianos le pidieron ayuda al mandatario para deponer al Gobierno.

Mientras tanto, la Policía Nacional de Haití (PNH) informó este 3 de noviembre sobre la recuperación del vehículo incendiado en el que se desplazaban los cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos, tras la emboscada sufrida el pasado 18 de octubre en el sector de Santo, en el municipio de Kwadèbouke (Croix-des-Bouquets).

El hallazgo del automotor se concretó durante una incursión táctica llevada a cabo el lunes 2 de noviembre, en la que participaron de forma articulada la PNH, la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF) y efectivos militares de El Salvador.

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Estado de la camioneta e inspección en el terreno

Las fotografías divulgadas por la Dirección de Comunicación de la Policía haitiana muestran una camioneta de color claro con severos daños en su estructura. La carrocería presenta quemaduras en toda su superficie, el techo y el habitáculo interior lucen completamente carbonizados, las ventanillas resultaron destruidas y la parte frontal exhibe el capó deformado y la parrilla desprendida.

La PNH confirmó que el vehículo fue incendiado por las pandillas que dominan la zona tras ejecutar el ataque contra los ciudadanos salvadoreños.

Despliegue de unidades especiales y continuidad del rastreo

Para la intervención en Santo se movilizaron múltiples unidades especializadas, entre ellas la Unidad Departamental de Mantenimiento del Orden (UDMO), la Brigada de Intervención Rápida (BRI), la Unidad Táctica Antipandillas (UTAG), equipos SWAT, una fuerza de tarea y una sección de maquinaria pesada.

El uso de drones para la vigilancia aérea permitió que el despliegue concluyera sin incidentes armados entre las fuerzas combinadas. No obstante, las autoridades señalaron que la operación no permitió establecer el paradero de los cuatro salvadoreños ni arrojó detalles sobre posibles rastros en el sitio, por lo que los trabajos de búsqueda continúan activos en Santo y en otros sectores de Puerto Príncipe.

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