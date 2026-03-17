País árabe aconseja a Trump que continúe atacando con firmeza a Irán

El príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman está en constante comunicación con el presidente Donald Trump y le aconseja que continúe atacando con firmeza a Irán, según indicaron varios funcionarios estadounidenses a The New York Times.

De acuerdo con el medio, el príncipe mantiene en esencia la postura del fallecido rey Abdulaziz, quien instó a Washington en repetidas ocasiones a “cortar la cabeza de la serpiente”.

En relación con la posible duración del conflicto, Hoshyar Zebari, exministro de Asuntos Exteriores y ex viceprimer ministro de Irak, afirmó al periódico que lo más probable es que se extienda hasta la visita del inquilino de la Casa Blanca a su homólogo chino, Xi Jinping, en abril. Sin embargo, señaló que las consecuencias podrían sentirse por años o incluso décadas.

Asimismo, aseguró que la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, representa el “fin de una era” en la región, más no la terminación de la República Islámica teocrática de Irán, destacando que, aunque la situación es difícil para la nación persa, los iraníes son “resilientes”. “Para ellos es una cuestión de vida o muerte”, agregó.