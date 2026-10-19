Pedro Sánchez culpa a EE.UU. por la crisis en España

El presidente del Gobierno español denunció que Washington volvió a actuar al margen de “la legalidad internacional” dos décadas después de la intervención en Irak.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, lanzó críticas este sábado 17 de octubre a Estados Unidos por su ataque militar contra Irán y advirtió de las consecuencias económicas que está afrontando Europa.

Durante su intervención en un mitin en Fuenlabrada, Sánchez afirmó que esperaba que Washington no repitiera “el error” cometido “hace 20 años” al intervenir en Irak.

Sin embargo, sostuvo que Washington volvió a actuar al margen de “la legalidad internacional” con su guerra contra Irán, cuyas consecuencias económicas “estamos pagando con nuestro dinero”, indicó.

Según el jefe de Gobierno, Europa ha asumido 100.000 millones de euros adicionales desde el inicio de la guerra, una cantidad que, aseguró, supera “en más del doble” el presupuesto comunitario destinado a la política agrícola.