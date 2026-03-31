Pentágono afirma que los próximos días “serán decisivos” en la guerra con Irán

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró este martes que los próximos días de la operación Furia Épica en Irán “serán decisivos”.

En una conferencia de prensa sobre el progreso de la ofensiva, el alto cargo estadounidense afirmó que la República Islámica es consciente de la magnitud de la situación. “Irán lo sabe y prácticamente no hay nada que puedan hacer militarmente al respecto”, sostuvo.

Hegseth reconoció que las fuerzas iraníes seguirán lanzando misiles contra las instalaciones estadounidenses en la región y las de sus aliados, pero dijo que estos serán “derribados”.

LOS PRÓXIMOS DÍAS “SERÁN DECISIVOS” El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró este martes que los próximos días de la operación Furia Épica en Irán “serán decisivos”. https://t.co/KaC0HFJPrm pic.twitter.com/NRg2REhN1D — RT en Español (@ActualidadRT) March 31, 2026

Al mismo tiempo, el jefe del Pentágono lanzó una advertencia a Teherán. “Si Irán no está dispuesto [a llegar a un acuerdo], el Departamento de Guerra de Estados Unidos continuará con mayor intensidad [sus ataques]”, declaró.