Israel espera “luz verde” de EE.UU. para seguir atacando Irán

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró durante una evaluación de seguridad que el país espera “luz verde de Estados Unidos” para reanudar los ataques contra Irán, recoge The Times of Israel.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel están listas tanto para la defensa como para el ataque, y los objetivos están marcados”, afirmó Katz.

Israel está esperando ese permiso “para completar la eliminación de la dinastía Jameneí, la iniciadora del plan de exterminio contra Israel, y de los sucesores de los sucesores de la dirigencia del régimen terrorista iraní”, aseveró el ministro.

Asimismo, según expresó, la ofensiva busca desmantelar la infraestructura crítica del país persa, incluyendo la destrucción de sus principales instalaciones energéticas, eléctricas y económicas, con la intención declarada de que Irán regrese a la “edad de la oscuridad y de la piedra”.

“Esta vez el ataque será diferente y mortal, y asestará golpes devastadores en los puntos más vulnerables, tras los enormes golpes que el régimen terrorista iraní ya ha sufrido hasta ahora, que sacudirán y derrumbarán sus cimientos”, añadió.

Este martes, el presidente estadounidense anunció que prorrogaba el alto el fuego con Irán establecido el 7 de abril. Explicó que la decisión se debía a que el Gobierno iraní se encontraba, supuestamente, “gravemente dividido”, y a que Pakistán solicitó a Washington que suspendiera sus ataques contra la República Islámica “hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”.

Por otra parte, Trump informó que había ordenado a las Fuerzas Armadas continuar con el bloqueo naval contra Irán.