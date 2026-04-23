Lo que responde Trump sobre si lanzaría una bomba nuclear contra Irán

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha rechazado la idea de que Washington pueda lanzar armas nucleares contra Irán.

Al ser preguntado por un periodista si utilizaría armas nucleares contra la nación persa, Trump respondió que “no” y agregó que su país “no lo necesita”. “¿Para qué las necesito? ¿Por qué haría una pregunta tan estúpida como esa?”, señaló el mandatario estadounidense durante una rueda de prensa.

“¿Por qué utilizaría un arma nuclear cuando los hemos aniquilado por completo, de una forma muy convencional?”, preguntó. Además, hizo hincapié en que, en todo caso, no la aplicaría, ya que “nunca se debería permitir que alguien utilice un arma nuclear”.

En retiradas ocasiones, Trump ha expresado su reclamo de que Irán no debe tener o desarrollar armas nucleares. Así, por ejemplo, cuando fracasó la primera ronda de negociaciones directas en Islamabad, el inquilino de la Casa Blanca culpó a la parte iraní que, según él, esta se negó a “renunciar a sus ambiciones nucleares”.