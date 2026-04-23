Trump comparte un mensaje que califica China y la India de “agujero infernal del planeta”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este jueves un video y la transcripción del pódcast de Michael Savage ‘La nación salvaje’ (Savage Nation), en el que el presentador califica la India y China de “agujero infernal del planeta”.

El conductor del programa critica en este episodio la concesión de la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos, argumentando que, según él, facilita la inmigración ilegal y el abuso del sistema.

“Un bebé que nace aquí se convierte instantáneamente en ciudadano, y luego traen a toda la familia desde China o la India o algún otro agujero infernal del planeta”, declaró Savage.

Entre otras afirmaciones, sostuvo sobre los inmigrantes: “Han causado más daño a esta nación que todas las familias mafiosas juntas”. Además, los describió como “gánsteres con portátiles”. “Nos robaron, nos cegaron, nos trataron como ciudadanos de segunda clase, dejaron que el mundo de mierda triunfara, pisotearon nuestra bandera”, expresó.

Trump ya había endurecido su discurso migratorio al asegurar que busca detener “de forma permanente” la llegada de migrantes procedentes de países del tercer mundo y revertir lo que considera “admisiones ilegales” de la era Biden. La medida permitiría, a su juicio, que el sistema estadounidense “se recupere por completo”. El inquilino de la Casa Blanca define este proceso como “migración inversa”.